Iacopo Melio: “Positivo al Covid, non è facile”

"Se credete pregate, altrimenti inviatemi energie positive, perché non è facile". Iacopo Melio annuncia di essere positivo al Covid.

In un post su facebook Iacopo Melio ha annunciato di essere positivo al Covid e ha invitato tutti a non abbassare la guardia: ” Non esco da un anno, può davvero capitare a chiunque”.

L’annuncio facebook di Iacopo Melio

In molti lo ricorderete con hashtag diventato virale nel 2016 #vorreiprendereiltreno.

Ma la lotta per i diritti civili – con una particolare attenzione al tema della disabilità – dell’attivista scrittore e giornalista non si è di certo fermata a quella campagna social. Dopo la medaglia di Cavaliere al Merito della Repubblica consegnata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel dicembre del 2018 Iacopo Melio è stato ufficialmente eletto come consigliere regionale in Toscana.

Proprio in relazione a questo suo ruolo pubblico ha ritenuto di comunicare la sua positività al Covid -19:

“Sono positivo al Covid. Lo scrivo perché devo inevitabilmente annullare ogni impegno, e per motivare la mia assenza nel prossimo periodo, si spera breve”. Con lo stesso spirito di trasparenza ha anche affermato che appena si sentirà meglio non mancherà di comunicarlo a tutti.

I sintomi

Al momento infatti manifesta alcuni sintomi tipici del virus:

“Ad oggi ho tanta stanchezza e debolezza, mal di testa e mal di gola, sinusite, sensazione di febbre, ma soprattutto un grande affanno e difficoltà respiratoria, nonostante non abbia molta tosse (e su questo incrocio e incrociate pure le dita dei piedi insieme a me”.

Consapevole del suo ruolo istituzionale, Mello ha voluto anche invitare tutti a non abbassare mai la guardia:

“Se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque”.

Il precedente tampone negativo

Tra l’altro, giorni prima aveva effettuato un tampone che era risultato negativo, sia per lui che per la madre:

” Venerdì mi sono svegliato con grosse difficoltà a respirare, così abbiamo chiamato il 118 e in ospedale mi hanno controllato: lastre ok, saturazione ok, tampone molecolare negativo sia io che mia mamma. Un grande grazie a chi mi ha assistito con gentilezza e professionalità, un po’ meno a quel falso negativo uscito addirittura in coppia… Perciò state sempre attenti ai risultati”

Rimandato a casa con una terapia, sia lui che la madre hanno poi dovuto ripertere il tampone giorni dopo in quanto all’inizio della settimana il papà era risultato positivo al Covid.

” A quel punto io e mia mamma abbiamo rifatto il tampone ieri, e siamo risultati positivi a conferma dei sintomi che avevamo”.

Pensatemi un po’

Il consigliere regionale che tanta forza ha sempre tratto da chi da anni segue con passione le sue battaglie civili, chiede a tutti di inviargli un pensiero positivo:

“Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Insomma, fate come preferite, basta che mi pensiate un po’ perché non è facile, e lo sapete…”

Subito dopo la pubblicazione, il post è stato letteralmente invaso di messaggi di affetto e vicinanza.