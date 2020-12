Al processo d'Appello relativo all'inchiesta sulle nomine in Campidoglio sono stati chiesti 10 mesi di reclusione per Virginia Raggi.

Il sostituto procuratore generale di Roma Emma D’Ortona ha chiesto 10 anni di reclusione per Virginia Raggi nell’ambito del processo d’Appello relativo all’inchiesta sulle nomine in Campidoglio. L’accusa rivolta al sindaco di Roma, presente in aula insieme agli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo è quella di falso.

La vicenda riguarda la nomina (poi ritirata) di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo. Secondo l’accusa il fratello Raffaele Marra, all’epoca capo del personale, avrebbe partecipato al processo decisionale per nominare il congiunto. “La sindaca conosceva la posizione di Raffaele Marra e ha omesso di garantire l’obbligo che costui si astenesse nella nomina del fratello“, ha affermato il procuratore.

Nel mirino della magistratura c’è una dichiarazione che la prima cittadina aveva fatto alla responsabile Anticorruzione del Campidoglio. Costei aveva infatti detto che Raffaele aveva avuto un ruolo meramente compilativo nella nomina del fratello mentre secondo l’accusa avrebbe partecipato alla decisione (tanto che egli ha ricevuto una condanna per abuso d’ufficio) . La difesa ritiene invece che l’esponente pentastellata sia stata raggirata a sua insaputa da Raffaele Marra per favorire il fratello. “L’Anticorruzione non chiedeva alla sindaca se Marra avesse partecipato o meno al processo di nomina, ma cosa in concreto avesse fatto“, hanno spiegato i legali.

La sentenza di secondo grado è attesa nella giornata di sabato 19 dicembre. In primo grado la Raggi venne assolta con formula piena perché “il fatto non costituisce reato“.