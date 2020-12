Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva invita Conte a ricostruire una fiducia persa da parte di maggioranza e opposizioni.

Il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato lancia un ultimatum a Conte, invitandolo a ricostruire una fiducia tra maggioranza e governo che lo stesso premier avrebbe sciupato. Così come già annunciato da Matteo Renzi, anche Rosato minaccia le imminenti dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova nel caso Conte continui ad ignorare le proposte del partito.

Rosato: “Persa fiducia in Conte”

Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva intervistato a SkyTg24 ha dichiarato di non riporre più alcuna fiducia nel governo di Conte: “Il premier l’ha sciupata. Bisogna ricostruirla”.

Rosato poi aggiunge: “Gli altri partner di governo sono d’accordo con noi. Anche i ministri del M5S non hanno apprezzato che il premier non abbia discusso con nessuno l’utilizzo dei fondi del Recovery fund, di fatto ha “commissariato” il dossier “comunicandolo alle 2 di notte“.

Le dichiarazioni di Rodato fanno da eco a quelle già annunciate da Renzi sulle possibili dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti: “C‘è un problema di trasparenza. Noi di Iv non sosterremo mai un governo non trasparente. Le dimissioni dei ministri non le ha pronte Renzi, le hanno pronte le ministre. Sono loro a dimettersi, non è Renzi che le fa dimettere“.

In conclusione, un commento sul Recovery Fund e sul suo utilizzo. Rosato afferma l’importanza del centrodestra nelle decisioni, ma anche delle categorie produttive che hanno maggiormente sofferto durante la pandemia.

“Riteniamo che si debba discutere con le opposizioni: ci sono 15 Regioni governate dal centrodestra. Non si può pensare di non discutere con loro di come utilizzare sul loro territorio le risorse europee. E poi bisogna coinvolgere le categorie produttive, le parti sociali, anche in sindacati“.