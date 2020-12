Cosa potremo e non potremo fare durante il periodo natalizio? Il Governo ha fatto chiarezza aggiornando le Faq.

Potremo fare visita a parenti e/o amici? Sarà possibile spostarsi nella seconda casa? Cosa comporterà un’eventuale sanzione in seguito alla trasgressione di una norma? Tutti chi più chi meno ci saremmo posti queste domande almeno una volta da quando è stata annunciata la restrizione delle misure da parte del Governo.

Ecco che Palazzo Chigi ha provveduto a pubblicare le Faq sul sito istituzionale aggiornate che cercano di chiarire punto per punto cosa sarà permesso fare e cosa invece sarà vietato.

Le faq previste nel Decreto Natale

Visite a parenti non autosufficienti, familiari ed amici, spostamenti nelle seconde case, giorni che definiscono il colore della zona o ancora sanzioni per chi infrange le regole. Questi sono i punti più importanti su cui il Governo ha cercato di fare chiarezza. Proprio per questo Palazzo Chigi ha aggiornato le Faq relative al Decreto Natale. Ecco nel dettaglio tutto ciò che si potrà o non potrà fare.

Visite fuori dal Comune di residenza

Iniziamo con la domanda che forse più di tutti ha destato qualche dubbio. Ma si potranno fare visite fuori dal Comune di residenza durante i giorni rossi? La risposta è positiva purché sia all’interno della Regione e purché si rispetti il limite numero dei due adulti oltre a due minori under 14 o persone non autosufficienti. Sempre nei giorni rossi bisognerà tenere a mente che tale spostamento sarà consentito solo una volta al giorno e comunque nella fascia oraria dalle 5 alle 22.

Visite a parenti non autosufficienti

Altro punto fondamentale è l’assistenza a persone non autosufficienti. In questo se proprio non sarà possibile fare diversamente ci potrà anche spostare da una Regione all’altra.

In questo caso è importante tenere presente che: “Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste”.

Multe per chi infrange il Decreto

Cosa succede a chi infrange le norme previste dal Decreto Natale? Chi viola le norme previste rischia una sanzione che va dai 400 ai 1.000 euro. Ecco quindi che rimane importante comprendere in quali giorni (zona rossa, arancione e gialla) devono essere rispettate le disposizioni.