Giuseppe Conte ha incontrato la delegazione del Pd per discutere del tema del Recovery Fund.

Giuseppe Conte ha incontrato oggi (lunedì 21 dicembre) a Palazzo Chigi le delegazioni di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, mentre domani incontrerà quelle di Italia Viva e Liberi Uguali. Il tema centrale degli incontri è il Recovery Fund. Sarà necessario comprendere infatti come verranno gestiti i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Unione Europea.

Conte incontra il Pd

Giuseppe Conte, nel corso del vertice a Palazzo Chigi con la delegazione del Partito Democratico, si è espresso in merito alle tempistiche di approdo del piano al Consiglio dei Ministri. “Dobbiamo approfittare di queste vacanze per lavorare in questi giorni, per cercare di fare tutte le interlocuzioni e arrivare in Cdm prima della fine dell’anno, tra il 26 e il 31 dicembre. Andare oltre sarebbe un pessimo segnale a noi stessi, al Paese e ai cittadini che stanno soffrendo”, ha detto il Premier.

E ha aggiunto: “Sui temi adesso c’è una proposta sul tavolo, è chiaro che adesso è tutto da discutere ma dobbiamo farlo in modo serrato e continuo nelle prossime ore e nei prossimi giorni perché il Paese attende. Sarebbe imperdonabile arrivare tardi o sottrarre tempo al Parlamento, non ce lo possiamo permettere quindi dobbiamo affrettarci“.

Soltanto poche ore fa anche il ministro della Giustizia, Alfondo Bonafede, al termine del vertice con il Movimento 5 Stelle, si era espresso in merito alla necessità di “creare un gruppo di lavoro che includa i rappresentanti delle forze di maggioranza” e di “accelerare con le tempistiche“.