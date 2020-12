"Ipotesi tecniche non mi interessano - dice Salvini, riferendosi a un possibile Governo tecnico targato Mario Draghi - unica strada il voto

Il leader della Lega Matteo Salvini ancora all’attacco del Governo. Mentre era in Piazza San Luigi dei Francesi a Roma, assediato dai giornalisti, ha dichiarato: “Governo con Gesù bambino sarebbe più salutare di Conte”. Successivamente gli hanno chiesto cosa potrebbe succedere nel caso in cui il leader di Italia viva Matteo Renzi faccia veramente cadere il governo Conte.

“Ipotesi tecniche non mi interessano – dice Salvini, riferendosi a un possibile Governo tecnico targato Mario Draghi -. Se lei mi dice facciamo un Governo con Gesù bambino al posto di Conte si, sarebbe molto più salutare agli italiani”.

Salvini sul Governo

“Se ci fosse il centrodestra a gestire questa fase, gli italiani sarebbero più sereni – ha dichiarato qualche giorno fa Salvini, nel corso di una conferenza stampa del centrodestra al Senato. “Il regalo giusto sarebbe un esecutivo di centrodestra, senza chiedere niente a nessuno“. E ancora: “Prima Conte e Renzi tolgono il disturbo meglio è, il Cdx compatto è un’alternativa pronta a governare e aiutare l’Italia”.

Intanto la poltrona di Conte continua a traballare. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, fautore del governo Conte II, continua a mandare avvertimenti al presidente del Consiglio sulla questione del Recovery Fund. L’ex Premier, infatti, non vuole l’istituzione di una task force con a capo lo stesso Conte per la gestione dei fondi europei. In un’intervista a El Pais, Renzi non ha usato mezzi termini sul tema: “Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no“.