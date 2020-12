Danilo Toninelli a L'Aria Che Tira ha difeso l'operato del Governo e attacco l'opposizione

Danilo Toninelli a L’Aria Che Tira difende l’operato del Governo Conte: “Il governo ha deciso di dare un po’ più di agio agli spostamenti durante queste feste”. Poi lancia un ammonimento: “Non abbassiamo la guardia, andrò a trovare mia madre, mi terrò su la mia mascherina, lei terrà su la sua mascherina e se ce la facciamo mi faccio una passeggiata fuori.

Ma non ci farò né il pranzo di Natale né la cena della Vigilia”.

Toninelli: “Covid più intelligente di Salvini”

“Il virus è molto più intelligente di certi politici”, ha continuato l’ex Ministro. Si sta riferendo a Matteo Salvini il quale aveva dichiarato: “Se la scelta del governo sarà che non si può uscire di casa, il 24, 25 e 26 neanche per portare un piatto caldo a chi dorme in strada, bene, io lo farò lo stesso come da anni sono abituato a fare. Porterò dei doni ai bimbi più sfortunati la vigilia di Natale, mentre il 25 pranzerò con i clochard e porterò un pasto caldo a chi dorme in strada. Lo farò in maniera rispettosa e ordinata, ma preannuncio che se il governo deciderà il ‘tutti chiusi in casa’, io uscirò e aiuterò gli altri“.

Ma Toninelli si riferisce anche al fatto il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha lanciato l’allarme su una nuova variante del Covid 19 che ha colpito il Sud dell’Inghilterra. Questo ceppo, secondo le autorità sanitarie nazionali, “può diffondersi più rapidamente” del precedente. Anche se “al momento non ci sono prove che questo nuovo ceppo causi un tasso di mortalità più elevato o che influenzi i vaccini e le terapie, ma sono in corso lavori urgenti per confermarlo”