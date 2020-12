Il Premier Conte ha augurato un buon Natale a tutti i cittadini dicendoi orgoglioso per la loro risposta all'emergenza sanitaria.

Il Premier Conte ha affidato ad un videomessaggio condiviso sui suoi canali social gli auguri di Natale per i cittadini. Consapevole che si tratterà di festività diverse rispetto agli altri anni a causa della pandemia che ha investito tutto il globo, ha affermato che non per questo saranno meno autentiche.

Gli auguri di Natale di Conte

“Sono orgoglioso ogni giorno di più perché mi scopro sempre più innamorato dell’Italia e soprattutto orgoglioso della risposta della comunità dei cittadini“. É iniziato così il pensiero con cui il capo del governo ha augurato un sereno Natale a tutti gli italiani assicurando che nonostante il brutto periodo attraversato “ce la faremo senz’altro“. Di qui la conclusione: “Soprattutto, siamo consapevoli: sarà un Natale diverso ma non meno autentico“.

Al Premier ha fatto eco il ministro della Salute Roberto Speranza che ha rivolto i propri auguri in particolare a chi, nonostante i giorni di festa, sarà al lavoro per assicurare cure e servizi essenziali, a chi è malato e a chi sta soffrendo e a tutti quei cittadini che rinunciano a una parte di festeggiamento per il bene di ciascuno.

L’invito del governo negli ultimi giorni prima delle vacanze è infatti sempre stato alla prudenza, al rigore e alla responsabilità. Pur consentendo gli spostamenti per raggiungere amici e parenti senza lasciare nessuno da solo, il suggerimento è quello di svolgere pranzi e cene in sicurezza ed evitare il più possibile contatti ravvicinati, soprattutto degli anziani con i bambini.