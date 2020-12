Il Presidente del Consiglio Conte ha commentato l’arrivo del vaccino allo Spallanzani: “Messaggio di fiducia in Italia ed Europa”.

Con un post su Facebook il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato l’arrivo tanto atteso delle prime dosi del vaccino all’ospedale Spallanzani. Un evento questo che non ha esitato a definire un messaggio di fiducia pronto a diffondersi non solo in Italia, ma anche in tutta Europa.

Conte ha poi ringraziato il Ministro della Salute, il commissario all’Emergenza Domenico Arcuri, senza dimenticare gli operatori sanitari e le forze armate.

Nel frattempo anche il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri che ha accolto le prime dosi del vaccino allo Spallanzani, ha definito il loro arrivo come “il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte”. Contestualmente ha annunciato nei prossimi verrà portata avanti la campagna vaccinale con il fine di portare l’Italia fuori dall’emergenza sanitaria.

Conte, l’arrivo del vaccino allo Spallanzani

“Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa.

Grazie al ministro Speranza, alla struttura commissariale di Arcuri, alle forze armate e a tutti gli operatori sanitari che ci consentiranno di realizzare una campagna di vaccinazioni senza precedenti”.

Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che commentato l’arrivo delle prime dosi del vaccino all’ospedale Spallanzani che verranno poi diffuse a partire dal 27 dicembre con l’avvio del v-day.

Arcuri, arrivo vaccino spiraglio di luce

Anche il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, che ha accolto le 9.750 dosi di vaccino allo Spallanzani ha speso parole significative. “Sono arrivate le prime dosi simboliche dei vaccini. Intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte. La strada sarà ancora lunga perché possa arrivare il giorno, però è importante iniziare con questa vaccinazione simbolica che domani tutti i cittadini europei inizieranno…nei prossimi mesi proseguiremo la nostra campagna per portare il nostro Paese, nei tempi in cui sarà possibile, fuori da questa emergenza”.

Roberto Speranza a Domenica In

Il Ministro della Salute Roberto Speranza sarà ospite a Domenica il 27 dicembre alle ore 14.00 su Rai1. Secondo quanto trapelato da prime anticipazioni, verrà dedicato molto spazio al v-day ormai prossimo all’avvio in Italia e in Europa nelle prossime ore. In Studio sarà presente anche Domenico Arcuri. Infine sarà presente anche l’immunologo del Policlinico Umberto I di Roma Francesco Le Foche.