Con un post su Facebook il Governatore della Regione Campania De Luca ha annunciato di essersi vaccinato.

“Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane”. Con queste parole il Governatore della Regione Campania De Luca ha annunciato di essersi sottoposto al vaccino covid. Un segno importante quello del Presidente campano compiuto non a caso proprio il 27 dicembre giorno del v-day che ha segnato ufficialmente l’avvio della campagna vaccinale in tutta Italia.

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha invitato poi i cittadini a vaccinarsi nelle prossime settimane non mancando in questo contesto di enfatizzare l’importanza del vaccino come strumento indispensabile e imprescindibile per la lotta alla pandemia. Un segno quindi apparentemente banale che potrebbe permettere a ciascuno di tornare alla vita normale così come ha scritto lo stesso De Luca.

De Luca: “Mi sono vaccinato”

Con un post annunciato tramite la sua Pagina Facebook istituzionale il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato di essersi vaccinato domenica 27 dicembre, giorno in cui le prime dosi di vaccino sono state rese disponibili su tutto il suolo nazionale.

“Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane.

È importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”.

Sempre nella mattinata di domenica 27 dicembre, il Governatore De Luca ha annunciato che nella Regione Campania sono state consegnate all’Ospedale del Mare le prime 720 dosi che dovrebbero essere distribuite in sette postazioni posizionate al “Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d’Aragona (Salerno)”. Ha precisato inoltre che “In ogni presidio saranno somministrate in simultanea le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari, medici in prima linea nella lotta al Covid e, a partire dalle 13, a 20 operatori di una residenza per anziani dell’Asl Napoli 1”.