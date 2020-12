Riapertura scuole, De Luca: “In Campania non apriremo tutto il 7”

De Luca dice no alla riapertura delle scuole in Campania dal 7 gennaio.

Mentre l’Italia affronta le ferree regole del decreto Natale, si comincia anche a ragionare su cosa accadrà nel Paese a gennaio quando tutte le attività sperano di poter tornare ad agire a pieno regime. Tra queste c’è grande attenzione sulle scuole, chiuse in presenza da tanto tempo e per molti alunni, con la richiesta da più parti di intervenire in maniera concreta per riuscire a garantire agli studenti il proprio diretto allo studio.

In mezzo anche la necessità di scongiurare una terza ondata che, così come in parte è avvenuto per la seconda, potrebbe avere nella ripresa dell’attività scolastica in presenza una sua accelerazione. Sul punto è fermo il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha precisato che nel territorio da lui amministrato i ragazzi il 7 gennaio non torneranno in aula.

Riapertura scuole De Luca Campania

A margine della sua visita per le prime vaccinazioni all’ospedale Cotugno di Napoli, De Luca alla domanda sulla riapertura delle scuole ha così risposto: “Questa è una delle cose che mi fanno impazzire in questo paese. Ma come si fa a dire che riapriamo le scuole il 7 senza verificare prima la situazione epidemiologica?“.

E ancora: “In Campania sicuramente non apriremo tutto il 7 e l’idea di mandare a scuola solo il 50% è un’idea che non condividiamo.

Valuteremo – ha concluso – un passo alla volta ma sicuramente non in blocco il 50%. Abbiamo quasi raddoppiato il numero di autobus disponibili ma questo non significa niente”. La decisione del governatore campano è dunque chiara ed è ipotizzabile pensare che anche in caso di scelta diversa da parte del governo centrale, il presidente regionale opterà per una strada diversa come ha già fatto in passato sul tema.