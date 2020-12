Silvio Berlusconi e Matteo Renzi uniranno le forze per un nuovo governo? Giorgia Meloni sarebbe contraria.

Silvio Berlusconi parla di un ipotetico governo con Matteo Renzi. L’ex primo cittadino di Firenze, a detta del Cavaliere, sarebbe favorevole, ma a dire sempre di no sarebbe Giorgia Meloni. Berlusconi, in recenti confessioni durante il periodo natalizio, si sarebbe più volte lamentato di alcuni suoi alleati: “Abbiamo il peggior governo, composto da persone incapaci, ma anche un’opposizione inadeguata.

Salvini e Meloni non li capisco proprio”.

Berlusconi: Governo con Renzi? Meloni contraria

Sembrerebbe esserci una certa intesa tra i due ex premier Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Quest’ultimo sarebbe d’accordo, a detta del cavaliere, a un governo con lui e i suoi alleati, ma Giorgia Meloni si direbbe contraria. Parlando con alcuni coordinatori di Forza Italia, Berlusconi si sarebbe lasciato andare a un lungo sfogo riportato da Augusto Minzolini sul Giornale: “Il problema è che i nostri compagni di strada sono inadeguati.

Renzi, di fronte alla pochezza di Conte, sarebbe anche disposto a fare un governo con noi” e in seguito: “Magari gli basterebbe fare il ministro degli Esteri. Solo che la Meloni dice sempre di no”.

Il no di Lega e Fratelli d’Italia

Secondo Silvio Berlusconi Lega e Fratelli d’Italia saprebbero solamente dire no. Tuttavia, le lamentele del leader di Forza Italia sono proseguite: “Bertolaso candidato sindaco a Roma? La Meloni fa le bizze perché non lo controlla.

A Bologna con Andrea Cangini, per anni direttore del Resto del Carlino, vinceremmo sicuramente. Ma loro dicono di no, al solito perché non è uno dei loro. Ma come si fa?!”.