Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interviene al Senato durante la discussione sulla legge di Bilancio.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, continua a criticare il governo, concentrandosi soprattutto sul Recovery plan italiano. “Noi siamo stati partner di questo passaggio complicato – dice-, siamo pronti a lavorare insieme se c’è una visione, un orizzonte. Non saremo mai complici del più grande spreco di denaro che potremmo avere nella storia repubblicana”.

In ogni caso Renzi non dovrebbe far mancare il suo sostegno alla Legge di bilancio.

Renzi sul Recovery

Sul Recovery, per Renzi bisogna “spendere bene questi soldi, con due questioni: le forme della democrazia e la visione del Paese. Dal rispetto delle forme democratiche deriva la credibilità delle istituzioni. Se il governo fa la manovra in 48 ore al Senato si va alla Corte costituzionale, come fatto nel 2018 dal Pd.

Serve un rispetto delle regole. Siccome non siamo riusciti a eliminare il bicameralismo, oggi bisogna rispettarlo. Stiamo distruggendo quest’Aula, il rispetto delle forme democratiche è importante. In tutti gli aspetti istituzionali: dall’intelligence alla legge di Bilancio. Non è di noi che stiamo parlando, ma della nostra e vostra credibilità”.

Renzi ha parlato anche del 2020. Ci sono stati, secondo lui, “due vincitori: ha vinto la scienza, perché se non ci fosse stato un gigantesco investimento saremmo ancora senza una prospettiva di speranza contro il Coronavirus.

Il fatto che ci sia un vaccino in un tempo record è un fatto storico. E grazie Europa: non si sentono più in quest’aula i no vax e non è più forte come prima la retorica sovranista, che si basava sull’inerzia dell’Ue che c’è stata e oggi non c’è più. C’è il Recovery, Sure e il Mes che potrebbe cambiare la sanità nel nostro Paese”.