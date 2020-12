Sileri: “La vaccinazione in farmacia è nella legge di Bilancio”

Sileri annuncia l'inserimento nella legge di Bilancio della vaccinazione anti covid in farmacia.

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è tornato a parlare del vaccino covid e, attraverso una nota diffusa alla stampa, ha reso noto che “La possibilità di vaccinazione anti Covid nelle farmacie è stata inserita nella legge di Bilancio, approvata in via definitiva oggi dal Senato”.

Un aspetto questo molto importante, in quanto potrebbe aumentare i punti di distribuzione del vaccino velocizzandone dunque la somministrazione nel momento in cui in Italia arriveranno le dosi necessarie a vaccinare una larga fetta della popolazione.

Sileri e la vaccinazione in farmacia

“Per l’anno 2021 – continua Sileri nella sua nota – il vaccino potrà essere somministrato sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato.

Si tratta di un punto molto importante, per il quale mi sono battuto, che consentirà di moltiplicare le opportunità di effettuare il vaccino accelerando il percorso verso l’auspicata protezione di gregge“.

Sileri, nel corso delle scorse settimane, ha più volte inoltre affrontato il tema dell’obbligatorietà del vaccino, sottolineando che nel caso in cui lo stesso non dovesse avere “un’adesione massiccia”, il governo potrebbe pensare di cambiare linea. “Se nei prossimi mesi la campagna non dovesse raggiungere i 2/3 della popolazione, allora si dovrebbero prendere delle contromisure.

Tra queste, c’è l’obbligatorietà. Ma non è un problema attuale. Sono fiducioso”. E poi sulla possibile terza ondata: “Il vaccino, che ha un’efficacia accertata a un mese dalla prima dose, nulla potrà sulla probabilissima recrudescenza che vedremo nei prossimi giorni”.