"Pensieri costruttivi": questo è l'appello del presidente della Camera Roberto Fico, che vuole scongiurare una crisi di Governo.

Il Presidente della Camera Roberto Fico invita alla coesione la maggioranza, scongiurando una crisi di Governo disastrosa per il Paese. I temi di discussione devono esserci sempre, ma spinti da pensieri costruttivi, per cercare di non peggiorare la situazione economica e sociale di un’Italia quasi al collasso.

Fico su crisi di Governo: “Evitiamola”

In un’intervista rilasciata alla Stampa, il Presidente della Camera Roberto Fico lancia un appello alla maggioranza per evitare una crisi di Governo controproducente: “Credo serva che tutti i soggetti della maggioranza facciano uno sforzo per scongiurare una crisi che sarebbe incomprensibile e disastrosa”.

Roberto Fico in seguito richiama il pensiero espresso dal Presidente Mattarella sulle responsabilità collettive durante il discorso di fine anno: “L’appello alla responsabilità e allo spirito costruttivo del presidente Mattarella è stato molto significativo.

Siamo in un momento storico delicatissimo, cruciale, verso il quale è impensabile approcciarsi coltivando meri interessi di parte”.

“Sarebbe imperdonabile“. Così sentenzia Fico, che poi però prevede collaborazione tra le parti: “Per questo credo che alla fine prevarranno ascolto e responsabilità. Tutti devono fare un passo verso gli altri“.

Il dibattito e le tensioni interne ci possono stare, così come la voglia di emergere da parte di alcune fazioni. Tuttavia, in conclusione il presidente della Camera richiama al concetto di “spinte costruttive”.

” Porre dei temi per migliorare alcuni aspetti e rendere più incisiva l’azione del governo è giusto. E sono convinto che le spinte costruttive siano sempre positive. Ma devono essere genuinamente costruttive appunto“.