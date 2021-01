L’ex Governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni è stato dimesso dall’ospedale in seguito al malore accusato in casa.

L’ex Governatore lombardo Roberto Maroni è stato dimesso dall’ospedale. Stando a quanto riporta l’ANSA l’ex Governatore che è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore nella sua casa in provincia di Varese è stato trasferito all’istituto neurologico Besta per accertamenti circa il suo stato di salute.

L’ex Governatore candidato per il 2021 come sindaco di Varese avrebbe riportato durante la caduta una ferita alla testa. Ad ogni modo il Roberto Maroni non sarebbe in gravi condizioni. Ad ogni modo al fine riprendere la sua campagna elettorale dovrà attendere gli esiti dell’accertamento effettuato all’istituto neurologico Besta.

È stato dimesso dall’ospedale dopo essere stato ricoverato nella giornata del 4 gennaio l’ex Governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni.

Il Politico che è candidato come sindaco alle elezioni comunali di Varese è stato colpito da un malore nella sua abitazione a Lozza.

Nel corso del malore che lo ha portato ad una caduta, ha riportato una ferita alla testa. Ad ogni modo le condizioni di salute dell’ex Governatore Lombardo non sarebbero gravi. In seguito alla dismissione del politico dall’ospedale, è stato trasferito all’istituto neurologico Besta, in attesa di altre verifiche.

“Sto seguendo da lontano con tutte le cautele del caso, la situazione. Speriamo che non ci sia nulla di più”, ha dichiarato il Leader della Lega Matteo Salvini che ha voluto dedicare gli auguri di pronta guarigione al Politico.