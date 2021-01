Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accettato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti.

Lo ha fatto sapere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in apertura del Consiglio dei Ministri. Le dimissioni di Elena Bonetti e Teresa Bellanova sono state accettate.

Conte, accettate dimissioni di Bonetti e Bellanova.

“Accetto le dimissioni di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti”.

Lo ha reso noto il Capo del Governo Giuseppe Conte facendo sapere che la comunicazione delle dimissioni gli era stata fatta pervenire via e-mail. In seguito a ciò, il Premier ha reso noto di aver informato il Capo dello Stato Sergio Mattarella della situazione.

Conte, iniziato il Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha avuto inizio. Le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono state particolarmente dure evidenziando come con le dimissioni delle due Ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova, Italia Viva si sia resa responsabile della Crisi di Governo e quanto potrebbe accadere nelle prossime ore.

In particolare proprio in apertura del Consiglio dei Ministri il Presidente Conte ha dichiarato: “Purtroppo questa sera IV si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i vostri pensieri, per il notevole danno che si sta producendo per il nostro Paese per una crisi di governo nel pieno di una pandemia e di una prova durissima che il Paese sta attraversando.

Se un partito fa dimettere le sue ministre, questo non può essere considerato un fatto estemporaneo, non si può sminuire la gravità di questa decisione”.

Oltre a ciò il Premier ha dichiarato che a fronte della richiesta di una disponibilità verso Italia Viva “ad un tavolo di legislatura”, la scelta di quest’ultimo partito è stato di quello di procedere comunque andando incontro verso la crisi di Governo.

Il Sostegno a Conte

Nel frattempo su Twitter numerosi ministri ed esponenti politici stanno esprimendo il pieno sostegno per far continuare la presidenza del Consiglio di Giuseppe Conte. “Si va avanti”, è la frase virale che si diffondendo nelle ultime ore. Da Pierpaolo Sileri, passando a Dario Franceschini al Ministro della Salute Roberto Speranza e non solo, il sostegno verso l’attuale Premier si sta diffondendo ovunque.

In questi mesi @GiuseppeConteIT ha servito il Paese con disciplina ed onore. Avanti al suo fianco. — Roberto Speranza (@robersperanza) January 13, 2021

In Consiglio dei Ministri ho ribadito che chi attacca il Presidente del Consiglio attacca l’intero governo e @GiuseppeConteIT sta servendo con passione e dedizione il proprio Paese nel momento più difficile della storia repubblicana. — Dario Franceschini (@dariofrance) January 13, 2021

Si va avanti con @GiuseppeConteIT — Pierpaolo Sileri (@piersileri) January 13, 2021

Di Maio: “Penso al bene dell’Italia”

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante il Tg4 ha dichiarato che la sua priorità è pensare a fare “il bene dell’Italia”. “Lasciamo stare Conte Ter e toto ministri, io penso al bene dell’Italia: abbiamo da fare decreti per le imprese chiuse per le zone rosse e invece si discute di politichese”. Il Ministro degli Esteri ha poi ricordato: Io in passato ho rinunciato due volte a fare il Presidente del consiglio per fare nascere due governi.. ho chiesto a tutti un passo indietro, perché la crisi non la vive la politica ma gli italiani. Tutti dovremmo sentire questa responsabilità”.