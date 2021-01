Dieci regioni che rischiano di diventare arancioni, inasprimento dei parametri e nuovi divieti: le ipotesi sul dpcm in vigore dal 16 gennaio 2021.

Mentre il governo continua a confrontarsi sulle nuove misure da inserire nel dpcm in vigore dal 16 gennaio, ci sono dieci regioni che rischiano di diventare arancioni con il divieto di aprire bar e ristoranti e uscire dal proprio comune (pur con le deroghe concesse).

Dpcm 16 gennaio: regioni arancioni

Il cambio di colore per alcuni territori potrebbe dipendere dai nuovi parametri che, su suggerimento dell’ISS, l’esecutivo potrebbe adottare per la suddivisione in fasce. Come spiegato dal ministro Speranza, oltre all’abbassamento delle soglie dell’indice di contagio (Rt pari a 1 per la zona arancione e a 1.25 per la zona rossa), “pensiamo di intervenire sugli indici di rischio anche per facilitare gli ingressi in arancione delle regioni a rischio alto“.

In tal caso la Lombardia sarebbe in bilico tra rosso e arancione.

Le aree che rischiano di diventare arancioni in quanto a rischio alto e con Rt sopra l’1 sono Puglia, Molise, Umbria, Sardegna. Quelle che potrebbero entrare in questa zona pur con un indice di contagio inferiore a 1 (ma con rischio alto) sono invece Piemonte, Lazio, Liguria e Marche.

In generale il governo sta poi pensando di intervenire con nuovi divieti tra cui lo svolgimento dei mondiali di sci a Cortina dall’8 al 21 febbraio a porte chiuse e il divieto di asporto di cibi e bevande dai bar dopo le 18.

Il ministro Dario Franceschini ha poi proposto di inserire la norma già in vigore durante le festività natalizie che consentiva di uscire di casa a massimo due adulti con minori di 14 anni per visitare amici e parenti. Confermato poi il divieto di uscire dalla propria regione e il coprifuoco dalle 22 alle 5.