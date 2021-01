Lo ha reso noto il Governatore della Regione Sicilia, alla luce della crescita dei contagi è stato chiesto a Roma la zona rossa per due settimane.

“Alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la zona rossa in Sicilia”. Sono le parole del Governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci che nel corso della diretta su Facebook ha illustrato un quadro generale di ciò che sta avvenendo in Sicilia parlando anche di ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore.

I contagi sono infatti in aumento e Musumeci ha già fatto sapere che in caso non venga dichiarata zona rossa dal Governo centrale sarà lo stesso Governatore a procedere con un’ordinanza. Il Presidente della Sicilia non avrebbe escluso la chiusura delle scuole comprese elementari e medie. Nel frattempo l’ingresso del nuovo dpcm è ormai prossimo con l’Italia che potrebbe essere quasi totalmente zona arancione.

Musumeci, farò io l’ordinanza

Se il Governo di Roma non accoglierà la zona rossa, la Sicilia entrerà in ogni caso in zona rossa in virtù di un’ordinanza firmata dal Governatore della Sicilia Nello Musumeci. Nel corso della diretta su Facebook Musumeci ha dichiarato: “L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per domani a Roma e, ove la nostra richiesta non dovesse essere accolta, prudenzialmente domani stesso procederò con mia ordinanza ad applicare le limitazioni previste per le zone rosse in tutte le aree regionali a maggiore incidenza di contagio, come peraltro richiesto da numerosi sindaci”.

Ad esprimersi in questo senso anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “L’inasprimento delle misure contro il contagio per evitare il diffondersi del contagio, da parte degli organi competenti in base a valutazioni sanitarie, non può che essere la risposta al comportamento incosciente di troppi cittadini e cittadine”.