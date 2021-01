Mancano poche ore al varo ufficiale del dpcm in vigore dal 16 gennaio: quali regioni rischiano di diventare zona arancione?

Sarà varato oggi il nuovo dpcm che rimarrà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Sempre nella medesima giornata il report dell’Istituto Superiore di Sanità chiarirà la suddivisione del territorio nazionale in fasce colorate: quali regioni rischiano la zona arancione?

Nuovo dpcm: regioni in zona arancione

La decisione dovrebbe giungere tramite un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Stando ai dati dell’ultimo monitoraggio le regioni e le province autonome considerate a rischio alto, parametro che basta per diventare arancioni, sono 13. Vale a dire Lombardia, Veneto, Piemonte, Calabria e Sicilia (già arancioni) e Lazio, Trentino, Alto Adige, Friuli, Liguria, Umbria, Marche e Puglia (oggi gialle). Queste ultime dovrebbero passare tutte o quasi in fascia arancione.

Queste le principali restrizioni che entrerebbero in vigore: chiusura di bar e ristoranti se non per asporto e consegne a domicilio e limitazione degli spostamenti dentro i confini del proprio comune sia pure con deroghe per quelli inferiori a 5 mila abitanti.

Ci sono poi due territori che rischiano di finire in zona rossa, dato il peggioramento dei parametri e della situazione epidemiologica. Si tratta di Lombardia e Sicilia, dove l’intera città di Messina è già in lockdown a causa di un netto aumento dei contagi.

Nella giornata di giovedì 14 gennaio l’isola è stata la terza regione italiana per numero di nuovi casi dopo Lombardia e Veneto con 1.867 contagi diagnosticati. Lo stesso governatore Musumeci si è detto favorevole alla fascia rossa anche dopo un incremento dell’occupazione delle terapie intensive.