“Tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma”, queste le parole che avrebbe detto Mastella allo stesso Calenda pochi giorni fa

Pochi giorni fa aveva fatto scalpore l’accusa di Carlo Calenda a Clemente Mastella, con il primo che ha dichiarato che il secondo ha tentato di “comprarlo” perché sostenga il Governo Conte e il Pd. “Tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma”, queste le parole che avrebbe detto Clemente Mastella allo stesso Calenda, che denuncia: “Considero questa offerta un insulto personale e un dato politico rilevante per capire il quadro di degrado in cui versiamo”.

Lite tra Calenda e Mastella

Oggi, domenica 17 gennaio, a Mezz’ora in più condotto da Lucia Annunziata, è andato in scena il secondo atto di questo scontro. “Burino, pariolino e figlio di papà. Per il dato morale che ha messo in piedi non ho nessuna voglia di confrontarmi con Calenda“, ha iniziato il sindaco di Benevento poco prima di abbandonare il programma. Il motivo è proprio l’intervento in diretta del leader di Azione Carlo Calenda, che presto sarà candidato a sindaco di Roma.

“Mi ha cercato lui – ha dichiarato l’ex Pd – non lo conoscevo, ho riportato il fatto che un signore a me sconosciuto che mi ha chiamato per dirmi che se avessi fatto votare la fiducia al governo Conte, il Pd mi avrebbe appoggiato a sindaco di Roma. Siccome non è il segretario chiaro che si trattava di una persona che cercava voti per nome di altri, una pratica indignitosa.

L’ho liquidato”.

“Ho creduto – ha concluso Calenda – fosse giusto che il Pd sapesse che certe persone fanno queste cose. Mi piacerebbe sentire da questo partito o dal Governo se effettivamente Mastella aveva incarico di fare queste promesse, ma personalmente non credo”.