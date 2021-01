Renzi fa la conta, ma la paura è alta: "Sto rischiando in prima persona".

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha spiegato che la crisi di Governo non dipende da rapporti personali con il presidente del Consiglio: “Non ho un problema personale, non mi sta antipatico Conte. Ho un problema con il futuro di questo Paese che non deve andare a carte 48 e dei miei figli”.

L’ex premier è sicuro: “Domani Conte viene in Aula, ma io non credo avranno la maggioranza”.

Crisi di Governo, Renzi certo di spuntarla

“Noi non abbiamo mai pensato che l’obiettivo fosse ‘cacciare Conte’ – ha continuato il leader di Italia Viva, intervistato da Lucia Annunziata -. Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con Conte. C’era un modo per farlo, non dare la fiducia a un Conte-bis.

Non ho niente contro Conte ma se per sei mesi provi a dire ‘guardate qua rischiamo l’osso del collo’ e non ti danno ascolto ci sono due alternative: la prima è far finta di niente, ma io non sarò mai corresponsabile del più grande spreco di risorse della storia”. L’altra alternativa, dunque, è stata quella di aprire la crisi”.

E ancora: “La crisi di questo Paese non è politica. Ma il fatto che c’è il peggior numero di morti e di pil.

Questa è la crisi. Poi c’è chi va in tv e dà una stessa narrazione a senso unico: siamo un modello per il mondo. Io dico: non siamo un modello“. Poi però il leader di Italia Viva ribadisce che il suo non è un passaggio all’opposizione: “Io non vado all’opposizione dell’Italia, votiamo il Ristori, lo scostamento di bilancio, ma se mi chiedono i voti per i denari buttati via dico no. Io non sto facendo una polemica pretestuosa”.

Infine: “Noi gli avevamo chiesto: ‘Ritieni di cambiare qualcosa su quanto è stato fatto o nel governo?’. Il presidente del Consiglio ha risposto: ‘Ho il governo migliore del mondo’. A quel punto abbiamo chiesto: ‘Possiamo metterci sulle cose da fare?’. Il presidente del Consiglio ha risposto di no, ha detto vado in Aula. E io non credo avranno la maggioranza”.