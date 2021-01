Il leader di Italia Viva chiede ai suoi di rimanere coesi e afferma che in Senato "Verrà il momento della verità".

La crisi di governo domani arriverà al Senato e Matteo Renzi ha già evidenziato quali saranno le sue dichiarazioni. Il leader di Italia Viva ha fatto sapere che farà il suo intervento durante la discussione generale a Palazzo Madama.

Crisi di governo, Renzi: “Al Senato verità”

La crisi di governo aperta da Matteo Renzi è giunta oggi alla Camera e domani il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e atteso in Senato dove si svelerà il futuro dell’esecutivo. A questo proposito, Italia Viva, dopo aver aperto di fatto la crisi ritirando le sue due ministre, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e il sottosegretario Ivan Scalfarotto, ha ammesso che si asterrà dal voto in aula sulla fiducia a Conte.

Dall’altra parte, stamane alla Camera è stato lo stesso Premier nel suo discorso a volersi staccare esplicitamente da Renzi e dal suo partito, dichiarando un eloquente “Si volta pagina“. Conte ha dunque chiesto un evidente aiuto da parte delle forze europeiste, popolari, liberali e socialiste di unirsi a sostenere il suo esecutivo attraverso il Si al voto.

Da Italia Viva si evidenziano alcuni malumori. Il discorso fatto da conte alla Camera non è molto piaciuto, motivo per cui, secondo Ansa, alcuni deputati sarebbero pronti a non astenersi, ma bensì a votare No alla fiducia.

Secondo quanto emerso dalle enews di Matteo Renzi, sarebbe confermata la linea dell’estensione e il fondatore di IV avrebbe incitato i suoi a non reagire alle provocazione, mantenendosi tutti compatti.

Le parole di Renzi

“Ci vediamo domani al Senato. Per noi in dichiarazione di voto parlerà Teresa Bellanova. Io interverrò durante la discussione generale” – ha affermato Renzi. E ha poi aggiunto che la verità verrà a galla e attacca nuovamente l’operato del governo nel corso della pandemia. Dal fallimento nella riapertura delle scuole, all’elevato numero di morti da Covid, passando per il ritardo delle vaccinazione e il Recovery Plan.

“Verrà il momento della verità, come è già avvenuto su tante altre questioni dal rapporto con le Regioni a Industria 4.0, dal JobsAct ai diritti civili. Verrà quel momento e sarà bellissimo” – ha affermato il leader di IV nella chat renziana. “Verrà anche il momento in cui qualcuno tornerà a riflettere sul riformismo in questo Paese“.