Indice di gradimento dei politici: Renzi ultimo in classifica dopo la crisi

Matteo Renzi ha l'indice di gradimento più basso tra i politici: il primo posto continua ad essere occupato dal Premier Conte.

Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera Matteo Renzi tra i politici è quello con l’indice di gradimento più basso. Un sintomo del fatto che la crisi di governo, con le dimissioni delle ministre di Italia Viva e la mancanza di una maggioranza assoluta in Senato, non abbia portato grande popolarità all’ex premier.

Sono infatti ancora tantissimi (42%) gli italiani che, stando alle rilevazioni, non comprendono il motivo dell’apertura di una fase di crisi in piena pandemia.

Indice di gradimento dei politici: Renzi ultimo

Per quanto riguarda il gradimento del governo, l’indice è pari a 51 punti, due in più rispetto alla precedenti interviste. I sondaggisti ritengono che, più che per provvedimenti specifici adottati, questo dipenda dalle capacità di tenuta dell’esecutivo che ha ottenuto la fiducia in Senato pur non avendo la maggioranza assoluta.

Il politico più gradito ai cittadini continua a rimanere il Premier Conte (56) seguito dal ministro della Salute Speranza (38, tre punti in più rispetto a dicembre).

Il terzo posto in classifica spetta a Giorgia Meloni, che ha un indice di gradimento pari a 35 (+1). Il quarto è invece occupato a pari merito dal leader della Lega Matteo Salvini e da quello del Partito Democratico Nicola Zingaretti, entrambi quotati a 29.

Due punti sotto si collocano poi Franceschini (+2), Berlusconi (+1) e Calenda (-1).

Numeri da cui il Matteo Renzi si distacca parecchio tanto che il suo indice è pari a 12 punti, cira che lo fa rimanere in ultima posizione.