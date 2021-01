L'Rt sotto l'1 dopo cinque settimane dimostra che le restrizioni natalizie sono state efficaci: lo ha affermato Speranza.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha definito incoraggiante il fatto che l’indice di contagio Rt in Italia, dopo diverse settimane in cui superava l’1, è tornato sotto la soglia critica. Un dato che dimostra l’efficacia delle misure di restrizione adottate durante le vacanze di Natale.

Speranza: “Rt sotto l’1 è incoraggiante”

Pur affermando che la sfida contro il virus è ancora dura, l’esponente del governo ha mostrato la sua soddisfazione per l’abbassamento dell’Rt a livello nazionale. “Dobbiamo continuare sulla strada della prudenza per resistere nelle prossime settimane e intensificare ancora la campagna di vaccinazione“, ha poi continuato in un post pubblicato sui propri canali social.

Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità ha infatti rilevato che nel periodo compreso tra il 30 dicembre e il 12 gennaio, l’indice di contagio medio nazionale è sceso a 0,97.

Tuttavia sono dieci le regioni in cui l’Rt supera ancora la soglia ritenuta critica, vale a dire: Abruzzo (1.05), Basilicata (1.12), Calabria (1.02), Molise (1.38), Piemonte (1.04), Bolzano (1.03), Puglia (1.08), Sicilia (1.27), Umbria (1.05) e Valle d’Aosta (1.12).

I dati migliori provengono invece da Campania (0.76), Emilia Romagna (0.97), Friuli Venezia Giulia (0.88), Lazio (0.94), Liguria (0.99), Lombardia (0.82), Marche (0.98), Trento (0.9), Sardegna (0.95), Toscana (0.98) e Veneto (0.81).

Il ministro Speranza ha inoltre ringraziato i Carabinieri per aver portato a termine diverse operazioni di sequestro in tutta Italia di farmaci illegali distribuiti come rimedi anti coronavirus. “Su medicinali e dispositivi medici ci dobbiamo fidare dei nostri farmacisti e professionisti sanitari e diffidare di canali di distribuzione alternativi“, ha concluso.