Il nostro sondaggio sul futuro dell'Italia: i lettori di Notizie.it vorrebbero un Conte ter.

Nella giornata di oggi, 27 gennaio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via alle consultazioni al Quirinale per ascoltare il parere di tutte le forze politiche del Parlamento al fine di risolvere la complicata questione politica venutasi a creare nel Paese dopo lo strappo alla maggioranza di Italia Viva e le successive dimissione di Conte.

Una crisi non facile da capire nelle sue trame e che al momento lascia ancora molto dubbi sulla sua risoluzione. Notizie.it ha deciso allora di realizzare un sondaggio sulla sua pagina Facebook per chiedere ai proprio lettori quale sarebbe secondo loro la soluzione più giusta per il futuro dell’Italia.

Il nostro sondaggio sul futuro dell’Italia

Alla domanda “Cosa vorreste per il futuro dell’Italia?” sono state abbinate 3 possibili risposte che corrispondono con le alternative fin qui palesatesi come possibili e più vicine al vero. La prima soluzione è quella di un Conte ter, ovvero di un nuovo esecutivo a guida del presidente del Consiglio dimissionario con una nuova maggioranza e un probabile rimpasto dei ministri. La seconda alternativa era quella di un nuovo leader alla guida della maggioranza da intendersi comunque come creabile all’interno dell’attuale composizione del Parlamento, mentre la terza era quella delle elezioni anticipate.

In base ai dati raccolti, la propensione dei nostri lettori per il futuro dell’Italia è quella di un Conte ter che riceve ben 6168 preferenze, seguita da 2797 voti a favore del nuovo premier e in successione dall’ipotesi di elezioni anticipate che raccolgono 119 voti. Fiducia dunque nel premier Conte e nella possibilità di un suo ritorno con una nuova maggioranza più forte nei numeri e rafforzata nei suoi protagonisti impegnati nei vari ministeri.

La scelta del Conte ter

Anche i commenti confermato la volontà di un Conter ter. “Conte per sempre é una persona onesta e umile – scrive un utente che poi aggiunge – È andato sempre avanti nonostante le difficoltà, per me sei sempre una bella persona e onesta. Mi fido solo di te, grande Conte”. E ancora: “Vorremmo che ci siano persone oneste i delinquenti in galera perché noi popolo ITALIANO non ci meritiamo gentaglia al comando EVVIVA IL PRESIDENTE CONTE“. Molto discusso anche il tema delle elezioni. Per alcuni che chiedono di poter votare il prima possibile ce ne sono altri che escludono questa ipotesi soprattutto in virtù della pandemia attualmente in corso. “No alle votazioni!! Sarebbe un pericolo per la pandemia che stiamo vivendo. In estate ci ritroveremo tutti in zona rossa di nuovo, come è successo a settembre”, scrive un nostro lettore.

Le consultazioni ora andranno avanti fino a venerdì quando Mattarella potrebbe chiedere al presidente del Consiglio dimissionario di formare un nuovo esecutivo oppure optare per altre scelte.