L’ex Ministro della Lega Gian Marco Centinaio potrebbe essere d’accordo con un possibile Governo Renzi qualora sia responsabile. Lo ha dichiarato davanti a cronisti fuori da Palazzo Madama. Nel corso del suo intervento Centinaio ha dichiarato che potrebbe essere buona soluzione purché così come dichiarato dallo stesso Salvini si discutano di “temi reali”.

Lo stesso Matteo Salvini ha poi specificato quali sono le priorità che si è fissato il Governo di Centrodestra vale a dire pace fiscale, azzeramento della burocrazia o ancora appalto.

Centinaio: “Governo con Renzi se responsabile”

“Se Renzi dice di essere un responsabile, sediamoci attorno a un tavolo con lui”. A dirlo è l’ex ministro Gian Marco Centinaio che ai cronisti fuori da palazzo Madama. Alla domanda se la Lega fosse disponibile a fare un Governo con il leader di Italia Viva l’ex Ministro non escluderebbe dunque un possibile Governo Renzi specificando tuttavia che “Siamo disponibili a valutare con il presidente della Repubblica se c’è l’opportunità di fare un governo di centrodestra e con chi ha voglia di confrontarsi con il centrodestra”.

Sui piani della Lega, il leader della Lega Matteo Salvini definisce punto per punto quali sono gli obiettivi di un Governo di Centrodestra: “Chi vuole pace fiscale, azzeramento della burocrazia e del Codice degli appalti, riforma della giustizia, si siede al tavolo con la Lega e con il centrodestra. Se Conte non avrà i numeri, come non li avrà, siamo disponibili a discutere di temi reali”.