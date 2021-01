La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni pur riconoscendo a Renzi di aver detto cose interessanti si è chiesta dove sia stato l’ultimo anno.

“Renzi dice cose interessanti, ma dove è stato nell’ultimo anno? Dove era Renzi quando i soldi sono stati buttati?”. Sono le parole della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio in onda su Rete 4 ha fatto il punto della situazione sull’attuale crisi di governo evidenziando al contempo ciò che si propone di fare Fratelli d’Italia nel concreto.

Come già messo in luce nei giorni scorsi la leader di Fratelli d’Italia ha espresso la sua volontà di andare al voto, questo perché come ha voluto ricordare la stessa Meloni il Parlamento attuale non avrebbe i numeri tali da formare “una maggioranza coesa”. “L’Italia può affrontare i problemi che si troverà di fronte solo con un governo che abbia una visione chiara”, ha aggiunto Giorgia Meloni”.

Meloni: “Renzi dice cose interessanti”

Ospite di Paolo del Debbio nel corso della trasmissione “Dritto e Rovescio”, Giorgia Meloni ha fornito un quadro dell’attuale situazione rinnovando la propria volontà di andare al voto: “Per Fratelli d’Italia le elezioni sono lo sbocco naturale di questa crisi. Il voto non è uno slogan o un capriccio o una prova di scarsa maturità politica: l’Italia può affrontare i problemi che si troverà di fronte solo con un governo che abbia una visione chiara, numeri importanti in Parlamento e un chiaro mandato popolare”.

Sulla Crisi di Governo innescata dalla dimissione delle due ministre di Italia Viva Giorgia Meloni non ha dubbi: “Renzi dice cose interessanti, ma dove è stato nell’ultimo anno? Dove era Renzi quando i soldi sono stati buttati? Invece che questa gente ci venga a spiegare cosa serve all’Italia, lo chiediamo agli italiani cosa serve e loro. Renzi, Pd e Cinque stelle non hanno i problemi degli italiani, i loro problemi sono quelli di garantirsi la poltrona”.