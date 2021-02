In Italia, l'espressione “semestre bianco” designa gli ultimi sei mesi che caratterizzano il mandato del Presidente della Repubblica.

In Italia, con l’espressione semestre bianco si fa riferimento agli ultimi sei mesi che caratterizzano il mandato del Presidente della Repubblica. Durante questo arco temporale, il Capo dello Stato non possiede la facoltà di procedere allo scioglimento delle Camere. Una simile limitazione è stata introdotta per impedire al Presidente della Repubblica di agire in modo improprio, sciogliendo ad esempio le Camere alla vigilia della scadenza del proprio mandato: decisione che potrebbe essere motivata da un tentativo di ritardare la nomina di un successore o essere finalizzata a smembrare un Parlamento non interessato a un’eventuale rielezione.

Semestre bianco: caratteristiche ed eccezioni

Il semestre bianco viene declinato dall’articolo 88 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita quanto segue:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ulti sei mesi della legislatura».

L’eccezione espressa attraverso il secondo comma dell’art.88 non era originariamente prevista dalla Costituzione italiana ma venne inserita in occasione dell’avvicinarsi del semestre bianco del Presidente della Repubblica italiana Francesco Cossiga.

Il temine del mandato di Cossiga, infatti, era fissato per il 3 luglio 1992, sovrapponendosi quindi alla conclusione della X Legislatura, prevista naturalmente per il 2 luglio del medesimo anno.

In questo contesto, apparve evidente che il Capo dello Stato non avrebbe potuto procedere al normale scioglimento delle Camere. Pertanto, venne introdotto un secondo comma all’articolo 88 affinché la Costituzione contemplasse lo scioglimento del Parlamento anche in occasione del semestre bianco, qualora esso si fosse sovrapposto agli ultimi sei mesi della Legislatura in carica.