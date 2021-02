Il sondaggio politico condotto da EMG per Agorà ha rivelato che 7 italiani su 10 approvano la figura di Mario Draghi alla guida del governo italiano.

Mario Draghi ha accettato l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri con riserva e sta effettuando le dovute consultazioni con le forze politiche compongono il Parlamento italiano. A proposito della figura del nuovo Premier incaricato, si susseguono numerose opinioni contrastanti non solo entro le mura dei luoghi di potere ma anche a livello nazionale e popolare.

Tuttavia, sulla base di risultati del sondaggio condotto da EMG per il programma in onda su Rai 3 Agorà, circa 7 italiani su 10 hanno dichiarato che Mario Draghi sia la persona più adatta a governare l’Italia in un momento di crisi e confusione come quello attualmente vissuto dal Paese.

Sondaggio politico EMG, il sostegno a Mario Draghi

Il sondaggio politico sviluppato da EMG per Agorà ha rivelato che la maggior parte dei soggetti intervistati appaiono concordi nell’affermare che l’ex-governatore della Bce sia l’uomo giusto per “salvare” l’Italia.

Circa il 69% del campione esaminato, infatti, ha espresso una simile opinione nonché estrema fiducia nella capacità di Draghi di gestire la pandemia da coronavirus o i problemi scaturiti dalla stesura del Recovery Plan e dall’organizzazione della campagna vaccinale.

Il 18% degli intervistati, invece, si è detto fermamente contrario alla nomina di Draghi e a un nuovo esecutivo da lui capitanato mentre soltanto il 13% dei soggetti ha scelto di non fornire alcuna risposta.

EMG, poi, ha anche chiesto agli intervistati di manifestare la propria preferenza rispetto all’ipotesi di un ritorno alle urne. A questa domanda, il 67% delle persone coinvolte nel sondaggio ha dichiarato che, pur potendo scegliere di andare a votare nell’immediato futuro, preferirebbe comunque rinunciare a questa opzione preferendo un governo guidato da Mario Draghi. Il 20% dei soggetti, invece, vorrebbe tornare alle urne mentre il 13% non ha voluto rispondere.

Le opinioni degli intervistati su Conte e sul Conte bis

Il sondaggio EMG ha raccolto le opinioni degli italiani anche rispetto ad altri temi come, ad esempio, la figura del Premier uscente Giuseppe Conte o l’operato del cosiddetto Conte bis.

A proposito di Giuseppe Conte, il Paese è sempre più diviso: il 57% della popolazione ha sviluppato un’opinione negativa dell’ex-Presidente del Consiglio mentre 37% ritiene che l’esperienza del Conte bis sia stata molto positiva.

Simili percentuali, tuttavia, variano a seconda dell’elettorato intervistato, risultando maggiormente favorevoli nei confronti di Conte e del suo governo di alleanza PD-M5S nel caso dei sostenitori del Partito Democrati e del Movimento Cinque Stelle e, al contrario, nettamente sfavorevoli ascoltando i simpatizzanti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.