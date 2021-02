Matteo Salvini intende proporre a Mario Draghi il modello lombardo predisposto dalla Regione Lombardia per le vaccinazioni

Parlando con i giornalisti, Matteo Salvini ha affermato che riguardo la campagna vaccinale intende proporre a Mario Draghi il progetto studiato da Bertolaso per la Lombardia.

Salvini propone “Modello Bertolaso” a Draghi

Il repentino cambiamento della politica di Matteo Salvini degli ultimi giorni – la disponibilità ad appoggiare il nascente governo Draghi e la cosiddetta “svolta europeista” non è passato inosservato a gran parte della stampa e ovviamente sui social.

Anche oggi, parlando con i giornalisti in un punto stampa dopo aver incontrato a Milano il nuovo consulente del presidente Attilio Fontana e i vertici della Regione, non ha voluto cedere a strascichi polemici in più di un’occasione.

Le risposte concilianti di Salvini

In particolare, quando ha affermato di voler proporre a Draghi il “Modello Bertolaso” per quanto riguarda le vaccinazioni, un giornalista gli ha ricordato che nel Lazio sono già iniziate quelle per gli over 80 mentre in Lombardia inizieranno solo a fine febbraio.

La risposta del leader della Lega è apparsa ai giornalisti presenti estremamente conciliante:

“Ragazzi qui non è una corsa ai 110 ostacoli ma si tratta di fare un piano che preveda i due richiami. Ripeto, ho visto un piano, con numeri, date, stime e costi, assolutamente convincente. Non voglio giudicare quello che fanno gli altri, dico che quella che sta preparando la Regione Lombardia è un’ottima via d’uscita per mettere in salute il paese”

La questione Ocean Vicking

Un cambio di comunicazione che in molti hanno sottolineato anche riguardo il tema dell’immigrazione, indubbiamente uno di quelli che rischia di essere tra i più divisivi per la tenuta della futura maggioranza a sostegno di Draghi.

In molti hanno notato che sui social non c’è al momento alcun accenno di Salvini sull’arrivo della Ocean Vicking nel porto di Augusta in Sicilia con a bordo 422 persone tratte in salvo dalla Libia dalla ong Sos Mediteranee.