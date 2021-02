Spostamento tra regioni: a breve la decisione finale

Previsto un incontro tra i presidenti delle regioni italiane.

Uno dei primi provvedimenti, su cui l’eventuale governo guidato da Mario Draghi dovrà mettere mano, è certamente quello degli spostamenti tra regioni. Il dpcm con scadenza 5 marzo 2021 aveva già fissato il divieto alla mobilità, se non per ovvie ragioni, fino al 15 febbraio.

Adesso, però, tutto viene messo in discussione.

Spostamenti tra regioni

Fonti governative citate dal Corriere della Sera vedrebbero come giovedì 11 febbraio la data giusta per decidere cosa fare. L’incontro con i presidenti delle regioni italiane sarà un crocevia fondamentale per la scelta. Intanto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, ha commentato ciò che dirà durante la riunione. “Daremo un parere formale e informale. Va data certamente una valutazione sul tema dello spostamento delle regioni”.

L’ipotesi più accreditata è quella di una proroga, ma tutto è ancora in fase di definizione. Qualora i presidenti dovessero scegliere per la chiusura, il Consiglio dei ministri potrebbe riunirsi venerdì 12 o sabato 13 per rinnovare il blocco: non si conosce la durata del provvedimento.

Impianti sciistici

Un altro snodo è anche la riapertura degli impianti sciistici con la Lombardia che ha emesso già l’ordinanza: si partirà lunedì 15 febbraio. Previste ovviamente delle misure per evitare assembramenti.

Gli impianti di risalita non dovranno superare il 30%, le stazioni che invece non hanno più di due impianti non dovranno superare il 50%. Entrambe le questioni hanno comunque trovato pareri discordanti: da un lato c’è chi vuole riaprire, dall’altro chi si tiene cauto sugli spostamenti.