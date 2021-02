Daniele Franco, chi è il nuovo Ministro dell’Economia

Daniele Franco è il nuovo Ministro dell'Economia nel governo di Mario Draghi: economista ed esperto di finanza pubblica.

Daniele Franco è un economista ed esperto italiano di finanza pubblica. Ha lavorato per gran parte della sua carriera in Banca d’Italia, dove nel 2020 è diventato anche direttore generale. Nel 2021 è stato nominato Ministro dell’Economia dal presidente del consiglio Mario Draghi.

Chi è Daniele Franco

Daniele Franco è nato a Trichiana, in provincia di Belluno, nel 1953. Laureato in Scienze politiche presso l’Università di Padova nel 1977, ha successivamente conseguito un master in Organizzazione aziendale. Due anni dopo entra in Banca d’Italia. Negli anni ha scalato le gerarchie fino a diventare vicedirettore generale nel maggio 2019 e direttore generale nel gennaio 2020. Tale nomina lo porta di conseguenza ad essere anche presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Dal 1994 al 1997 è stato Consigliere Economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea. Dal 17 maggio 2013 al 14 maggio 2019 è stato presidente della Ragioneria generale dello Stato.

Nel febbraio 2021 Daniele Franco è stato nominato Ministro dell’Economia da Mario Draghi. Prende dunque il posto in precedenza occupato da Roberto Gualtieri. Già nel 2019 era stato fatto il suo nome, senza però che gli venisse effettivamente affidato l’incarico.