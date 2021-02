Chi è Erika Stefani, Ministra alle Disabilità

Erika Stefani è un avvocato e politica italiana.

Erika Stefani è un avvocato e politica italiana. A febbraio 2021 è stata eletta Ministra alle Disabilità da Mario Draghi.

Chi è Erika Stefani

Erika Stefani nasce a Valdagno, in provincia di Vicenza, nel 1971. Si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Padova.

Entra in politica alle amministrative del 1999 con la lista civica Insieme per Trissino come consigliera del Comune di Trissino, soltanto diversi anni dopo aderisce alla Lega. Alle elezioni comunali del 2009, infatti, viene presentata come del Carroccio a Trissino, ottenendo prima la carica di vicesindaco e poi quella di assessore all’Urbanistica e all’Edilizia privata.

Alle elezioni politiche del 2013 viene eletta senatrice con la coalizione di centrodestra nella circoscrizione Veneto, entrando anche a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

È stata anche componente della commissione Giustizia. Nel 2018 viene rieletta nel collegio uninominale di Vicenza.

A giugno 2018 ad Erika Stefani è stato affidato il Ministero degli Affari regionali e delle autonomie da parte del Governo Conte I. A febbraio 2021, invece, Mario Draghi le ha affidato il ruolo di Ministra alle Disabilità. Nel precedente mandato aveva spinto per iniziative per il turismo accessibile.