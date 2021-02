Dopo il giuramento e il passaggio di consegne tra Conte e Draghi, il nuovo Premier presiederà il suo primo Cdm alle 14.

Dopo aver sciolto positivamente la riserva e presentato al Capo dello Stato, a norma dell’articolo 92 della Costituzione, la lista dei ministri, Mario Draghi ha giurato davanti al Presidente Mattarella insieme alla squadra del suo governo. Si è poi recato a Palazzo Chigi dove, dopo il picchetto d’onore e il passaggio di consegne con l’ex Premier Conte, che ha ricevuto gli onori militari e lasciato l’edificio tra gli applausi dei dipendenti, presiederà il primo Consiglio dei Ministri del nuovo esecutivo.

Il giuramento dei ministri

Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Erika Stefani, ministro delle Disabilità

Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari generali e le Autonomie

Luigi di Maio, ministro degli Esteri

Marta Cartabia, ministro della Giustizia

Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle Finanze

Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico

Roberto Cingolani, ministro dell’Ambiente

Dario Franceschini, ministro della Cultura

Roberto Speranza, ministro della Salute

Dopo l’appuntamento, in cui ognuno dei 23 ministri ha giurato di svolgere il proprio incarico rimanendo fedele alla legge e nell’interesse esclusivo della nazione, avrà luogo la cerimonia della campanella e il passaggio di consegne tra l’ormai ex Premier Conte, da Draghi già incontrato ieri in un colloquio durato circa mezz’ora, e l’ex governatore della BCE.

A seguito del passaggio al Quirinale quest’ultimo sarà ricevuto a Palazzo Giustiniani dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Quanto alla fiducia, il primo appuntamento è previsto per mercoledì alle 10 a Palazzo Madama.

La lista dei ministri del governo Draghi

Questa la lista completa della nuova squadra di governo:

Ministri con portafoglio

Esteri – Luigi Di Maio (politico)

Interno – Luciana Lamorgese (tecnico)

Giustizia – Marta Cartabia (tecnico)

Difesa: Lorenzo Guerini (politico)

Economia e Finanza: Daniele Franco (tecnico)

Sviluppo Economico: Giancarlo Giorgetti (politico)

Politiche agricole: Stefano Patuanelli (politico)

Ambiente (Ministero per la Transizione tecnologica): Roberto Cingolani (tecnico)

Infrastrutture e Trasporti: Enrico Giovannini (tecnico)

Lavoro: Andrea Orlando (politico)

Istruzione: Patrizio Bianchi (tecnico)

Università e Ricerca: Maria Cristina Messa (tecnico)

Cultura: Dario Franceschini (politico)

Salute: Roberto Speranza (politico)

Sottosegretario di Stato: Roberto Garofoli (tecnico)

Ministri senza portafoglio