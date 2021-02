Maria Cristina Messa, chi è la nuova Ministra all’Università

Maria Cristina Messa è un medico e professoressa italiana, ex rettrice della Bicocca.

Maria Cristina Messa è un medico e professoressa italiana. Per anni è stata rettrice dell’Università Bicocca di Milano. A febbraio 2021 è stata nominata Ministra all’Università da Mario Draghi.

Chi è Maria Cristina Messa

Maria Cristina Messa nasce a Monza nel 1961.

Nel 1986 si è laureata con i massimi voti in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Milano, specializzandosi in Medicina nucleare. Dopo un periodo come ricercatrice, ottiene una cattedra all’Università Bicocca. Nell’anno accademico 2012-13 è stata direttrice del Dipartimento di Scienze della Salute Nel medesimo ateneo diviene anche rettrice dal 2013 al 2019. Per la prima volta il ruolo viene assegnato ad una donna nel capoluogo lombardo, mentre in Italia si tratta della quarta.

Dal 2005 al 2012 è stata anche direttrice dell’unità operativa complessa di medicina nucleare presso l’Ospedale San Gerardo di Monza. Dal 2011 al 2015, inoltre, è stata vicepresidente del CNR. Dal 2013 è delegata italiana MIUR nel programma Horizon 2020, creato dalla Commissione europea per sostenere e promuovere la ricerca nello spazio europeo della ricerca (ERA).

A febbraio 2021 Maria Cristina Messa ha ricevuto l’incarico di Ministra dell’Università da Mario Draghi, prendendo il posto di Gaetano Manfredi.