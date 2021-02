Il Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta ha dichiarato guerra ai dipendenti pubblici: “Basta smart working”.

“Basta smart working, tornino subito in ufficio”. Queste le parole del ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta che all’inizio del nuovo mandato, ha deciso letteralmente di cambiare rotta, specificando che tutti i dipendenti pubblici senza distinzioni, devono rientrare nei loro uffici.

Parole forti pronunciate in un’intervista al tgcom24 che hanno suscitato diverse polemiche specialmente da parte dei sindacati dei dipendenti statali che non hanno esitato a definire le dichiarazioni del neoministro una vera e propria “dichiarazione di guerra alla pubblica amministrazione”. “Scelta incomprensibile”, ha dichiarato la CGIL.

Brunetta: “Basta smart working”

I dipendenti pubblici devono ritornare in ufficio. Questo il monito del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta che in un’esclusiva a Tgcom24 ha spiegato come sia il momento per gli statali di rientrare in ufficio.

“Dobbiamo riaprire tutto: gli enti locali e i tribunali devono funzionare, così come funzionano gli ospedali. Smettiamola per favore, basta: si torni subito a lavorare”, ha dichiarato in modo risoluto Brunetta non mancando di aggiungere che: “Io sono alla Camera, con tutti i miei collaboratori, a lavorare: votiamo in un’aula, distanziamento, sicurezza, sanificazione certamente, ma si è tornati a lavorare”.

Nel frattempo i sindacati hanno attaccato duramente il Ministro Brunetta: “Scelta incomprensibile, che va contro i concetti di coesione, innovazione e investimenti per gestire la transizione digitale e organizzativa in modo democratico e partecipato”, le parole di CGIL.

Non meno forti le parole di Usb: “Non solo Brunetta ha tagliato salari e diritti dei dipendenti pubblici…ma ha anche messo alla gogna i lavoratori e le lavoratrici del pubblico”.