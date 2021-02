Salvini e Zingaretti si sono incontrati alla Camera in un meeting durato mezz’ora. Sul tavolo il blocco dei licenziamenti.

Un incontro durato mezz’ora quello tra il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti nel quale sono stati messi sul tavolo numerosi temi ad iniziare dall’imminente stop al blocco dei licenziamenti previsto il prossimo 31 marzo.

“Abbiamo parlato di lavoro, del blocco dei licenziamenti, prevenire è meglio che curare”, ha dichiarato Matteo Salvini al “Fatto Quotidiano”.

Durante il meeting tra i due leader di partito si è discusso oltre che diritti dei lavoratori e l’importanza di sindacati e associazioni d’imprese anche sull’assenza di donne del PD nella squadra di governo appena nata: “Nessun partito politico ha indicato alcun ministro, com’è noto. Ora troveremo una soluzione”, ha dichiarato il segretario del Partito Democratico.

