A Mara Carfagna è stata affidata la carica di ministra per il Sud e la Coesione territoriale del nuovo esecutivo di Mario Draghi.

Nel nuovo governo di Mario Draghi c’è anche Mara Carfagna. È una politica italiana di Forza Italia come Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, e Mariastella Gelgimi, ministro delle Autonomie e degli Affari Regionali. A Mara Carfagna è stato istituito la carica di ministra per il Sud e la Coesione territoriale dell’esecutivo guidato dal banchiere ex presidente della Bce.

Chi è Mara Carfagna

Mara Carfagna, deputata del Popolo della Libertà e di Forza Italia, ha ricoperto cariche importanti nel corso della sua carriera politica. È stata ministra per le Pari opportunità del governo di Silvio Berlusconi dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011. Dal 29 marzo 2018 è vicepresidente della Camera dei Deputati.

Da due anni è capo dell’associazioni interna al partito Forza Italia, Voce Libera. È laureata in Giurisprudenza e si avvicina alla politica nel 2004 con la coordinazione del movimento femminile di Forza Italia nella regione di Campania.

La sua carriera politica è stata più volte messa in discussione per le sue passate partecipazioni a Miss Italia e in alcuni programmi televisivi.

Nel mese di ottobre 2020 è diventata mamma della piccola Vittoria, frutto della sua relazione con il presidente della sezione italiana dell’Anti-Defamation League, Alessandro Ruben.