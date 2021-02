È stato dato il via libera per la lista dei sottosegretari del governo Draghi. A Franco Gabrielli è stata data la delega ai servizi segreti.

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera alla lista dei sottosegretari. Un passo importante che ha portato a completare ufficialmente la squadra di Governo. Una nomina che sarebbe arrivata poco dopo la ripresa della riunione della durata di 40 minuti.

Stando a quanto appreso da ANSA, i sottosegretari saranno in totale 39 di cui 20 sono uomini e 19 sono donne. Tra le nomine troviamo anche la delega ai servizi segreti con la nomina che dovrebbe andare a Franco Gabrielli.

La Lista dei sottosegretari designati

Presidenza del Consiglio • Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) • Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale) • Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale) • Vincenzo Amendola (affari europei) • Giuseppe Moles (informazione ed editoria) • Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica) • Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica) Esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni – viceministro Manlio Di Stefano Benedetto Della Vedova Interno Nicola Molteni Ivan Scalfarotto Carlo Sibilia Giustizia Anna Macina Francesco Paolo Sisto Difesa Giorgio Mulé Stefania Pucciarelli Economia Laura Castelli – viceministro Claudio Durigon Maria Cecilia Guerra Alessandra Sartore Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin – viceministro Alessandra Todde – viceministro Anna Ascani Politiche agricole alimentari e forestali Francesco Battistoni Gian Marco Centinaio Transizione ecologica Ilaria Fontana Vannia Gava Infrastrutture e trasporti Teresa Bellanova – viceministro Alessandro Morelli – viceministro Giancarlo Cancelleri Lavoro e politiche sociali Rossella Accoto Tiziana Nisini Istruzione Barbara Floridia Rossano Sasso Beni e attività culturali Lucia Borgonzoni Salute Pierpaolo Sileri Andrea Costa.

Governo, la probabile lista dei sottosegretari

Secondo le principali indiscrezioni provenienti dai palazzi romani i sottosegretari dovrebbero essere 34: 11 del M5s, 9 della Lega, 6 del Pd, 6 di Fi, 2 di Iv, 1 di Leu e 1 del Gruppo Misto. Contrariamente a quanto ci si aspettava non dovrebbe essere nominato il sottosegretario allo Sport, la cui delega potrebbe rimanere nelle mani di Draghi.

Per il Movimento 5 stelle dovrebbero essere confermati Giancarlo Cancelleri alle Infrastrutture, Manlio Di Stefano agli Esteri, Pierpaolo Sileri alla Salute e Alessandra Todde allo Sviluppo economico, mentre i nuovi ingressi pentastellati nell’esecutivo dovrebbero essere quelli di Anna Macina alla Giustizia, Barbara Floridia all’Istruzione, Ilaria Fontana all’Ambiente e Dalila Nesci al Sud.

Probabile conferma al ministero dell’Interno anche per Carlo Sibilia.

I nomi che attualmente circolano i quota Lega sarebbero invece quelli di Claudio Durigon, Massimo Bitonci, Vanna Gavia, Lucia Borgonzoni, Massimo Bitonci, Tiziana Nisini e Barbara Saltamartini, mentre per quanto riguarda il Pd si vocifera di una riconferma per Anna Ascani all’Istruzione, Marina Sereni agli Esteri e Simona Malpezzi ai Rapporti col Parlamento.

Riconferme anche per Italia Viva con due possibili sottosegretariati per Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto, mentre per Forza Italia i papabili alla poltrona sarebbero Giorgio Mulè, Francesco Paolo Sisto, Paola Binetti (in quota Udc), Gilberto Pichetto Fratin, Francesco Battistoni e Deborah Bergamini.