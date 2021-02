"Il M5s andrebbe oltre il 20% con Conte alla guida", i sondaggi di Rocco Casalino.

Il Movimento 5 Stelle è in piena tempesta dopo che con la fiducia al governo Draghi molti deputati, senatori e attivisti hanno deciso di abbandonare la nave. Manca una linea, mancano le fondamenta e manca sopratutto un leader altro oltre al solito Beppe Grillo, qualcuno con ruoli politici che riesca a guidare la compagine portandola fuori dall’impasse in cui è piombata.

In molti fanno il nome di Conte per questo ruolo e tra questi c’è sicuramente il suo ex portavoce Rocco Casalino che nella sua ultima intervista a Piazza Pulita su La7 ha svelato di essere in possesso di alcuni sondaggi che testimonierebbe come con l’ex Presidente del Consiglio alla guida della forza grillina, il M5s salirebbe ben oltre il 20% del consenso popolare.

Casalino e i sondaggi su Conte con il M5s

“È evidente – ha detto Casalino – che ci mancano 8 punti col centrodestra e dobbiamo recuperarli. La mia idea è che, siccome c’è un’ampia percentuale di astensionismo, che attualmente guarda magari al M5s ma non al punto tale da votarlo, probabilmente una figura come Conte può attrarre voti“.

Strategia, tattica e studio della situazione anche facendo un buon uso dei sondaggi: “Alcuni danno Conte col M5S molto al di sopra del 20%, anche il 25 o 28%, dipende da come fai la domanda.

Con Conte che cambia il Movimento, che lo rende diverso da com’è attualmente, una sorta di upgrade o aggiornamento del Movimento, i sondaggi sono anche al 28-30%”. Numeri molto alti che farebbero del MoVimento 5 Stelle la prima forza del Paese, ma che al momento sono solo figli di supposizioni visto che fin qui ancora molto poco si conosce del futuro di Giuseppe Conte.