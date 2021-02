Covid-19, Bonaccini: “Siamo in piena terza ondata”

Le decisioni del presidente dell’Emilia Romagna.

Stefano Bonaccini è intervenuto durante la Conferenza delle Regioni per parlare dell’andamento del Covid-19. Il presidente dell’Emilia Romagna ha annunciato la firma di una nuova ordinanza che estende la zona arancione scuro a tutti i comuni della provincia di Bologna.

La situazione è piuttosto delicata ed è per questo che Bonaccini ha firmato d’urgenza il nuovo provvedimento.

Covid-19, le parole di Bonaccini

“Stiamo affrontando l’inizio della terza ondata – commenta il presidente Bonaccini – non possiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere questo virus”. Le nuove misure si sono rese necessarie a causa dell’aumento dei contagi e anche per le varianti del Coronavirus che preoccupano e non poco

“Nell’area bolognese – continua Bonaccini – nelle ultime settimane i casi positivi stanno crescendo a un tasso quasi tre volte superiore alla media nazionale.

Il virus viaggia soprattutto tra giovani e giovanissimi. Anche i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva crescono. Dunque, le nuove misure sono indispensabili, soprattutto di fronte a varianti del virus”.

Cambi di colore

Nel frattempo c’è attesa per i dati del monitoraggio previsti per venerdì 26 febbraio. In Italia rischiano di cambiare colore diverse regioni. L’attuale situazione sanitaria nel Paese impone cambiamenti repentini volti a frenare l’avanzata del Covid-19.

Il bilancio di giovedì 25 febbraio parla di 19.886 nuovi casi e 308 morti. Nel frattempo il governo guidato da Mario Draghi è al lavoro per il prossimo dpcm che varrà dal 6 marzo al 6 aprile.