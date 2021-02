La Meloni vola nei sondaggi: 17,2% del consenso popolare, +2,2% in una settimana.

Dall’ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera emergono significative indicazioni che modificherebbero non poco l’attuale asse politico qualora si andasse oggi a votare. A livello generale resta stabile il parere positivo nei confronti del governo Draghi, ma calano le percentuali di Pd, M5s e Forza Italia, mentre vola al 17,2 Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, evidentemente premiata per non aver aderito all’ampia maggioranza di governo ed essere rimasta saldamente all’opposizione.

Sondaggi, vola la Meloni

Ecco dunque che si votasse oggi la Lega di Matteo Salvini sarebbe il primo partito in Italia con un consenso del Carroccio che sarebbe pari al 23%, stabile rispetto a sette giorni fa. Dietro, al 19%, il Pd di Nicola Zingaretti e subito dopo Fratelli d’Italia come detto al 17,2% ovvero un più 2,2 percentuali in più della precedente rilevazione. In caduta il MoVimento 5 Stelle che con il meno 0,9% scende al 15,4% e perde dunque il podio dei partiti politici.

Dietro, nettamente più staccato, troviamo Forza Italia di Silvio Berlusconi che si ferma al 7,6% arretrando dunque del 2,6%. Guadagna uno 0,5% Italia Viva che sale al 2,9%, seguita da Azione e +Europa fermi al 2,3%. Chiudono Leu Sinistra italiana all’1,9% a Articolo 1 all’1,7%.

I leader politici

I dati raccolti in merito alle intenzioni di voto sembrano trovare conferma anche nella fiducia nei confronti dei leader politici.

Tra questi al primo posto troviamo il ministro della Salute Roberto Speranza con un gradimento pari a 40, +2 rispetto ad una settimana fa, seguito da Giorgia Meloni a 38, +3, Matteo Salvini a 32 e Nicola Zingaretti a 30.