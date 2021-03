Il Premier Draghi potrebbe affidare a Franco Gabrielli la delega per la gestione della campagna vaccinale attualmente nelle mani di Arcuri.

Secondo quanto si apprende il Premier Draghi sta pensando di affidare i poteri del commissario all’emergenza Domenico Arcuri a Franco Gabrielli in tema di campagna vaccinale: l’obiettivo è quello di iniettare almeno mezzo milione di dosi al giorno.

Franco Gabrielli con i poteri del commissario Arcuri?

Sarebbe questa l’idea del capo del governo per mitigare le frizioni tra i partiti di maggioranza e accelerare la somministrazione dei vaccini. L’ex capo della Polizia, appena nominato sottosegretario ai Servizi Segreti, potrebbe dunque ricevere anche la delega di consigliere per la sicurezza nazionale del presidente del Consiglio. Un ruolo in cui potrebbe coordinare la gestione dell’emergenza innescata dal Covid-incluso il piano sui vaccini.

Al programma vaccinale, che Draghi ritiene essenziale per garantire la ripartenza del paese, lavorerà anche Fabrizio Curcio, neo nominato capo della Protezione Civile al posto del predecessore Angelo Borrelli.

Per il momento la notizia della delega per la sicurezza nazionale a Gabrielli non è ancora ufficiale: la conferma definitiva avverrà solo con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di nomina.

Ma ci sono diversi segnali che lasciano intendere la volontà del Premier di ridimensionare i poteri di Arcuri. Tra questi la mancata convocazione al tavolo tra governo e scienziati tenuto qualche giorno fa in occasione della pubblicazione del decreto del 23 febbraio 2021.

La Lega, che ha più volte criticato il suo operato, aveva chiesto la sua sostituzione. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle avevano però frenato sull’ipotesi.