Twitter blocca Roberto Fiore: stesso destino per l'account di Forza Nuova. Non rispettano le regole.

I profili Twitter di Forza Nuova, del segretario del partito neofascista Roberto Fiore e del vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzale, sono stati bloccati dal social network per violazione delle regole previste dalla piattaforma per tutti gli utenti che ne fanno parte.

Immediata è scattata la polemica dei sostenitori del gruppo che lamentano la censura, ma Twitter, soprattutto dopo il caso Trump, ha deciso di non sottovalutare più eventuali situazioni al limite di cui Forza Nuova si è spesso resa protagonista. Molti anche coloro che invece hanno esultato alla notizia della chiusura dei profili dei neofascisti.

Twitter blocca Roberto Fiore

Ci sono anche dei precedenti.

Per Forza Nuova si parla infatti del secondo stop social nel giro di pochi anni: nel 2019 la loro pagina Facebook e Instragram venne oscurata, così come accadde per quelle di CasaPound che in comune con il movimento di Roberto Fiore ha un profondo legame proprio con il pensiero e la figura di Benito Mussolini. I vertici dei social network avevano così giustificato quella decisione: “Le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non possono trovare posto”.

In quel caso CasaPound fece ricorso e lo vinse professandosi come la vittima di un “attacco discriminatorio da parte dei colossi del web”. Facebook dovette riattivargli le pagine social e pagare le spese legali, circa 15mila euro, più 800 euro per ogni giorno di mancata riattivazione dell’account. Diverso era stato invece il caso di Forza Nuova, per la quale il giudice confermò la sospensione ritenendola legittima. Vedremo come andrà in questo caso.