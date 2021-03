In una breve diretta social, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aggiornato la popolazione sull'attuale situazione sanitaria nel nostro Paese.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aggiornato la popolazione sull’attuale situazione sanitaria nel nostro Paese in una breve diretta social andata in onda nel pomeriggio di lunedì 8 marzo. Il premier ha confermato l’andamento in crescita della curva dei contagi, ribadendo però come grazie al proseguimento del piano vaccinale si stia gradualmente intravedendo una via d’uscita dall’emergenza: “Ringrazio ancora una volta i cittadini per la loro disciplina e la loro infinta pazienza, soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche della pandemia”.