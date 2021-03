Salvini sponsorizza Bertolaso: “È l’uomo giusto per Roma”

"È l'uomo ideale per Roma", Salvini sponsorizza Bertolaso che però si nega.

Matteo Salvini, così come tutto il centrodestra, è alla ricerca del candidato ideale per le elezioni amministrative di Roma, ma ancora nessun nome è stato confermato. L’ipotesi che più attira il leader leghista è quella Guido Bertolaso, attuale commissario straordinario all’emergenza covid in Lombardia e già Capo della Protezione Civile, ma lo stesso ha più volte declinato l’invito.

Salvini però insiste e sponsorizza Bertolaso come l’unico che avrebbe le carte in regola per risolvere i problemi della Capitale e farla tornare a brillare.

Salvini sponsorizza Bertolaso per Roma

“Ci stiamo preparando – ha detto Salvini in conferenza stampa a Montecitorio riferendosi alle amministrative rinviate al prossimo autunno – Ho mandato un messaggio a Guido Bertolaso, una persona che penso da ottobre potrà dedicarsi a mettere in sicurezza il futuro dei cittadini romani”.

L’ex Capo della Protezione Civile però, come detto, dopo un iniziale tentennamento ha deciso di declinare l’invito, ma dal Carroccio sembrano non perdere la speranza: “Non voglio tirarlo per la giacchetta, ma tra le persone che ho incontrato, il profilo che mi ha più colpito per concretezza è quello di Bertolaso. Mi permetterò di insistere“.

Le nuove tempistiche aiutano Salvini in questo percorso di convincimento visto che in autunno, si spera, Bertolaso avrà terminato il suo lavoro come Commissario in Lombardia e potrebbe dunque dedicarsi alla candidatura romana.

C’è poi però un problema non di poco conto dovuto ai già delicati equilibri nel centrodestra con Giorgia Meloni che preferirebbe che il candidato per la sua città Natale fosse un’altra persona. Sulla linea del Carroccio invece c’è Forza Italia, in un quadro che così descritto ricorda l’attuale assetto del centrodestra nei confronti del governo Draghi: in maggioranza Berlusconi e la Lega, all’opposizione Fratelli d’Italia.