Nei sondaggi vola il M5s che Conte sfiora la Lega al vertice, in caduta libera invece il Pd.

I sondaggi politici tornano ad assumere notevole importanza in queste settimane, visto che per la prima volta da tanto tempo si notano dei profondi cambiamenti. Colpa, se di colpa si può parlare, dei molti sussulti che la politica ha avuto in questi ultimi due mesi, specie nel M5s e nel Pd.

Se nel primo caso i disastri e le rotture interne sembrano trovare conforto nella figura che metterebbe tutti d’accordo, ovvero l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel Partito democratico dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti la situazione resta ancora molto tesa. Non c’è un nome in grado di unire le varie aree del partito e questo può voler dire solo altre scissioni e conseguente perdita di voti. Ecco dunque che secondo sondaggio realizzato da Emg Acqua per la trasmissione di Rai 3 Cartabianca, con Conte il M5s sfiora la Lega che resta primo partito, mentre i dem crollano al quarto posto dei partiti italiani.

Sondaggi, con Conte M5s sfiora la Lega

Andando a quantificare in percentuale il consenso degli italiani in questo preciso momento storico si vede che la Lega resta il primo partito con il 22,5%, ma con un meno 0,4% rispetto alla settimana precedente, il M5s con Conte al comando arriverebbero al 21,4%, ovvero 0,2% di sette giorni fa.

A seguire c’è saldo Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 16.4%, +o,6%, e a seguire proprio il Pd che perde campo, un altro 0,4%, e si ferma al 14%.

Dietro troviamo Silvio Berlusconi con Forza Italia che guadagna uno 0,2% e si ferma al 6,8%. C’è poi Italia Viva, che perde uno 0,1% e si attesta al 4,3%, Azione (3,2%), Europa Verde e +Europa (1,8%) che scendono tutte di un 0,2%. In lieve crescita poi sia Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni che arriva all’1,7%, sia Articolo 1-Mdp con l’1,6%. Chiude a 1,3% Cambiamo del Presidente della Liguria Toti.