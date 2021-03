Oggi avrà luogo il Consiglio dei Ministri per decidere le nuove misure da adottare a Pasqua e nei weekend.

Avrà luogo oggi il Consiglio dei Ministri in cui il governo discuterà sulle misure restrittive da adottare per arginare la diffusione dei contagi tra cui una stretta per i weekend e una zona rossa durante le vacanze di Pasqua. Prima avrà luogo un incontro informale tra l’esecutivo, le Regioni, i comuni e le province alla presenza dei ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza ma anche degli scienziati Agostino Miozzo (coordinatore del Cts), Silvio Brusaferro (presidente dell’ISS), e Franco Locatelli (presidente del CSS).

Consiglio dei ministri sulle nuove misure

Uno dei punti su cui si discuterà sarà il rafforzamento dei parametri per l’entrata in lockdown. In particolare dovrebbe essere definitivo lo scattare della zona rossa per tutti i territori che hanno un’incidenza settimanale superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti.

In dirittura d’arrivo anche una stretta in vista di Pasqua su modello di quella varata per il Natale. L’idea sarebbe quella di alternare zona rossa e zona arancione per evitare assembramenti e limitare al massimo i contatti tra persone non conviventi.

Il governo si esprimerà poi sull’ipotesi di introdurre nuove limitazioni per tutti i weekend. Inizialmente si era pensato ad una zona rossa con divieto di spostamento e chiusura di tutte le attività commerciali, ma questa strategia non è appoggiata da tutti i partiti e potrebbe essere oggetto di un compromesso. La Lega si è infatti già espressa in modo contrario rispetto all’introduzione di restrizioni nazionali.

Nella stessa giornata verranno resi noti i dati raccolti dall’ISS nel consueto monitoraggio che determineranno i nuovi colori delle regioni a partire da lunedì 15 marzo.

A rischiare il rosso sono almeno sei regioni.