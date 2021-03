È iniziata alle 9:45 l'assemblea nazionale del Pd per l'elezione del nuovo segretario che succederà a Zingaretti. Enrico Letta unico candidato.

Si è aperta con l’intervento della presidente Valentina Cuppi l’assemblea nazionale del Pd riunitasi per eleggere il segretario che dovrà succedere a Nicola Zingaretti, dimessosi la scorsa settimana in polemica con alcune correnti del suo stesso partito. Unico candidato per il ruolo di segretario è l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, sul quale è previsto convergeranno le preferenze degli oltre mille delegati riuniti in via telematica.

Lo stesso Letta dovrà intervenire all’assemblea intorno alle 11:45.



Assemblea Pd, verso Letta segretario

A essere atteso maggiormente in questa giornata è proprio il discorso dell’ex premier, tanto che lo stesso ha twittato in mattinata: “Le ultime aggiunte, le ultime correzioni”. Su Letta dovrebbero convergere per il momento almeno 600 voti, provenienti dai delegati che fanno riferimento alle correnti guidate da Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Anna Ascani e Graziano Delrio.

Secondo le previsioni dovrebbe pertanto essere un’assemblea lampo, con la proclamazione all’unanimità del nuovo segretario che potrebbe avvenire attorno alle 13:30. Con la sua elezione, Enrico Letta si appresta a diventare il nono segretario del Pd dalla sua fondazione nel 2007.

Lo ammetto. L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo. #iocisonoPD. Ci vediamo alle 11.45 sulla pagina Facebook del PD e di ⁦@immaginaweb⁩ pic.twitter.com/IEwdGM8zAX — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 14, 2021

L’intervento di Valentina Cuppi

Nel corso del suo intervento, la presidente del Pd Valentina Cuppi ha espresso parole di elogio per il segretario uscente Zingaretti, dichiarando: “Oggi do formalmente la comunicazione all’assemblea nazionale delle dimissioni da segretario di Nicola Zingaretti. Le sue dimissioni sono state un atto politico molto forte che ci spinge a un’analisi profonda del partito, che ci interroga sullo stare insieme, sul pluralismo. Era evidente che volesse dare una scossa al partito, fare in modo che emergessero in maniera chiara e trasparente i problemi che ci sono. Ora sta a noi cogliere l’opportunità. Dobbiamo affrontare le dinamiche di battaglie intestine tra aree che invece di arricchire il pluralismo rischiano di cristallizzarsi in lotta tra correnti”.